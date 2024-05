Vene: mõned pisiasjad otsustasid. Rannula: lõpuks leidsime kaitses hakkama saanud viisiku

Tartu viskas viimase viie minutiga ainult kaks punkti ning Kalev lõpetas mängu 11:2 spurdiga. «Meie mõnel korral ei õnnestunud, nemad õnnestusid,» alustas Tartu peatreener Priit Vene lõpuminutite kirjeldamist. Ent tõdes: «Jah, meie mäng jäi seisma. Ühest hetkest ei teinud me enam neid asju, mida pidanuks tegema. Mõnel rünnakul ei jõudnud me viskelegi. Ja Shungu ründelauad olid meie jaoks üleliigsed pluss soomlane pani oma viimase viske ära (kalevlane Severi Kaukiainen 18 sekundit enne lõppu seisuks 71:67, mis otsustas mängu saatuse – V.A.).

Kokkuvõttes oli tegemist enam-vähem võrdse mänguga, mõned pisiasjad otsustasid. Polnud nii nagu mõni seeria eel pakkus, et me ei saa vastu. Minu jaoks oli tegemist suures plaanis niisuguse mänguga, mida ootasin.»

Kalevi pealik Heiko Rannula nentis, et kerge poolfinaalseeria (Rapla alistati 3:0, väikseim võit tuli 31 punktiga) ja sellele järgnenud kümnepäevane mängupaus andsid tunda. «Oli näha, et meil polnud õiget rütmi. Esimesel veerandajal ei saanud me ründelauast ühtegi palli. Lõpuks mängisime nelja tagamehega, Ben [Shungu] ja Kurbas said ründelaudu. Viimastel minutitel leidsime kaitses väga hästi hakkama saanud viisiku,» kiitis Rannula.

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. Foto: Tairo Lutter

Vene märkis, et kõigis detailides annab juurde panna. «Tegime 14 pallikaotust, aga oluline on see, mismoodi sa neid teed, kas vastane saab kiirrünnaku või mitte. Igalt poolt on vaja natuke juurde panna. Vastas on tugevam sats, kui oli [poolfinaalis] Pärnu. Saime selle finaalitunde kätte ning loodame järgmiseks mänguks kosuda ja tõusta,» vaatas Tartu loots laupäeval kodusaalis peetava teise kohtumise suunas.

Võidust hoolimata rääkis ka Rannula sarnast juttu, et paljudes lõikudes tuleks juudre panna. «Jäime rünnakutel kinni ja ühekülgseks. Pikad jäid täna pehmeks, ootan neilt teises mängus palju suuremat agressiivsust. Vana kooli mehena eeldan, et pikad lähevad kolmesekundialasse, aga Suarez mängis pigem Kristjan Kitsingu kombel (kolmepunktijoone taga – V.A).

See on finaal, midagi ei anta kergelt. Küsimus on selles, kes on mentaalselt valmis, kes põleb läbi ja kes mitte,» lõpetas Kalevi juhendaja filosoofilisemas võtmes.

Finaalseeria teine mäng algab laupäeval Tartus kell 19.