ANALÜÜS Kalev leidis lisakäigu, Tartu mitte. Et finaalist asja saaks, peab Tartu nüüd kodus võitma

See oli asi, mis Tartule kohe kuidagi ei sobinud. Kalev oli raskes seisus leidnud lisakäigu, nüüd tulnuks külalistel samaga vastata. Selle asemel aga jäädi enamasti pikalt palli põrgatama ning rünnakuaja viimastel sekunditel sooritati hädavise. Need ei tabanud.

Kalev omakorda sai enesekindlust, haistis võimalust ja kasutas selle edukalt ära. Just see koht meenutas Eesti-Läti liiga poolfinaali otsustavat heitlust Ventspilsiga – kui alguses taha jäänud Kalev ühel hetkel tunnetas, millega edu saavutab, haaratigi initsiatiiv ja tüüriti mäng kindla 84:73 võiduni.

Rannula ütles paar päeva enne finaalseeriat: «Meie eelis peaks olema stabiilsus ja paberil pikem pink. Oluline on vältida pikki mõõnu, 40 minuti jooksul peaks meie kvaliteet välja lööma. Meie mängijatel on suuremad niisuguste otsustavate mängude kogemused.» Täpselt nii läkski.

2 Tartu vajab kõiges natuke lisa, Kalev eelkõige pikkade osakonnalt

Vene märkis pärast mängu, et kõigis detailides annab juurde panna. «Tegime 14 pallikaotust, aga oluline on see, mismoodi sa neid teed, kas vastane saab kiirrünnaku või mitte. Kokkuvõttes oli tegemist enam-vähem võrdse mänguga, mõned pisiasjad otsustasid. Polnud nii nagu mõni seeria eel pakkus, et me ei saa vastu. Minu jaoks oli tegemist suures plaanis niisuguse mänguga, mida ootasin.