Ala sureb? Isegi Norras kaob murdmaasuusatajaid kui loogu

Norra suusaliit avaldas küllalt nukrad numbrid, mis peegeldavad hetkel riigis valitsevat olukorda seoses murdmaasuustamisega. Nimelt on aastatel 2015-2022 vähenenud murdmaasuusatajate arv Norras 136 235 pealt 87 498-le. See tähendab koguni 36 protsendilist langust.

Norra sportlased põhjendasid langust sellega, et erinevates regioonides on kasvanud teiste spordialade populaarsus. Samal ajal pole enam nende trumpala noorte seas kaugeltki nõnda menukas kui varem.

Samas on olukord näiteks Rootsis täiesti erinev. Expresseni veergudel avaldati, et meie läänenaabrite juures on murdmaasuusatamise just pead tõstmas. Seal on murdmaasuusatajate arv kasvanud 47 148-lt 64 481-le. See teeb kasvuks koguni 37 protsenti.