VIDEO ja FOTOD «Väga kole!» Kergejõustiklased on uue võistlusvormi pärast nördinud

Näiteks ütles mitmevõistleja Jorge Ureña, et JOMA võistlusriided on väga koledad. «Jumalale tänu, et vähesed inimesed peavad seda kandma,» viitas ta sellele, et Hispaania ei saada EMile ega OMile palju kergejõustiklasi.

Kriitikat on tulnud ka selle tõttu, et võistlusriietel pole enam punast ning Hispaania lipul olev värv on asendatud oranžiga. «Ma ei teadnudki, et ma olen nüüd hollandlane,» viskas eelmisel OMil kolmikhüppes pronksi võitnud Ana Peleteiro nalja.

Hispaania atleetide uus võistlusvorm:

Hispaania kergejõustikuliidu juht Raul Chapado kaitses JOMA disaini. «See pole esimene ega viimane kord, kui meie kergejõustiklased ja teised sportlased ei kanna võistlusriideid, kus on ainult kollane ja punane,» viitas ta Hispaania lipuvärvidele.

Chapado sõnul austab alaliit kõikide inimeste arvamust ning mõistab, et kuigi nemad ise on vormi üle väga uhked, pole see kõigile meeltmööda.