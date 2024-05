Jabur! Hoki MMil tehakse 70-meetriseid bussisõite

Soome meedia vahendab, et meie põhjanaabrite koondis jõudis mängu võõrustavasse Ostravasse kolmapäeval ning nende hotell on hokiareenist 200 meetri kaugusel. Sellest hoolimata on neil kohustus sinna bussiga sõita.

Põhjuseks on teleülekanne. Nimelt nõuavad korraldajad, et tiimid saabuksid hokiareenile bussiga ja nii on võimalik nende ametlikku saabumist filmida. «Teleõiguste eest makstakse suurt raha ja see on lihtsalt äri üks osa,» kommenteeris ülilühikest bussisõitu Soome koondise mänedžer Mika Kortelainen.