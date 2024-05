178 km pikkuse etapi võitis belglane Tim Merlier, kelle jaoks on tegemist teise etapivõiduga sel Giro'l. Soudal–Quick-Stepi rattur edestas lõpus väga napilt käesolevalt Itaalia velotuurilt juba kolm etappi võitnud Jonathan Milani.

Belgia profitiimi Intermarché–Wanty rattur Mihkels oli lõpusirgel küllaltki heas positsioonis, aga eestlase kiirus polnud parematega võrreldes piisav. Siiski, nagu Mihkels on ise korduvalt maininud, pole ta puhas sprinter ning seitsmes koht on igal juhul kiiduväärt.

Tänane tulemus tähendab, et mai viimasel päeval 21. sünnipäeva tähistav Mihkels on sel Giro'l jõudnud esikümnesse neli korda. Tegemist on tema karjääri esimese suurtuuriga.