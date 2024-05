Värske maailmarekordimees jäi Jõhvis Čehi ja Ståhli seljatamisega rahule

«Mõistagi tahan ma alati kiiresti joosta, aga saan olukorrast aru, et sellest [vigastusest] tagasitulek on aeganõudev asi. Saanuks paremini joosta, aga vähemalt olen tagasi stardijoonel ja mul on nüüd ettekujutus, mis on vaja paremaks saada,» sõnas alles mai algusest täiega rassinud ja kõigest kaheksa jooksutrenni pealt võistlema tulnud välejalg.