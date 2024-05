HOKI MM Soome ronis august välja, ent Rootsi saatis nad ikkagi kohvreid pakkima

Ostravas toimunud veerandfinaalis läksid vastamisi Rootsi ja Soome. Igipõlised rivaalid olid koha kaheksa parema hulka lunastanud küll täiesti erinevat teed mööda, ent see ei olnud takistuseks tulisele lahingule.

Soome asus tormiliselt viigiväravat jahtima ja 1.42 enne lõppu võeti ka väravavaht väljakult ära. See käik ka õigustas end, sest 58 sekundit enne lõpusireeni jõudis Soome viigiväravani. Söödumänguga leiti Rootsi värava ees seisnud Hannes Björninen, kes litrit suunates sihile jõudis.

Nõnda läks selles paaris vaja poolfinalisti selgitamiseks lisaaega. Seal oli mõlemal meeskonnal mitmeid võimalusi, ent otsustavaks sai soomlaste kaheminutiline karistus. Rootsi sai viis minutit enne lõppu mängida ülekaalu ja see ka realiseeriti osavalt ära, kui Joel Erikssoni kaugvise leidis tee Soome väravasse.

Sellega lõpetas Rootsi kuus aastat kestnud ootuse. Just nõnda kaua on läinud neil aega, et jõuda MMil vähemalt poolfinaali. Soome peab sellises faasis teist aastat järjest kohvrid pakkima.