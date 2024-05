23-aastane Stepanova postitas sotsiaalmeediasse fotokollaaži, kus olid lisaks temale veel pildid USA mäesuusalegendist Lindsey Vonnist ja ameeriklannast pluss-suuruses modell Hunter McGradyst. Mõneti üllatuslikult jagas ta viimase kohta küllalt halvustavaid hinnanguid.

«Kui olin teismeeas, siis sportlased nägid välja nagu Lindsey Vonn, kes on tol pildil oma karjääri tipus. Ta oli üks inimestest, kelleks soovisin saada,» tõdes Stepanova, kelle hinnangul on praegusel ajal sportlased pigem just McGrady moodi. Ta ei mõista, miks pluss-suuruses modelle imetletakse.

«Naissportlastena on meie kohustus end kaamera ees rohkem lahti riietada. Nõnda ei mõtle teisemeeas tüdrukud, et rasvumine on normaalne ja isegi ilus,» hindas Venemaa sportlane.

McGrady enda hinnangul on tänapäeval mitmekesisus hädavajalik ning seda tuleks aktsepteerida. Vähemalt USAs hinnatakse tema tegemisi kõrgelt, kuna McGradyl oli au olla ajakirja Sports Illustratedi kaanetüdruk. Seda kuulsa ajakirja 60. sünnipäeval.

Mis puudutab aga Stepanovat, siis on ta kogunud tuntust erinevate väljaütlemistega. Ennekõike on need seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini ülistamistega. Ta on ka üks nendest sportlastest, kes toetab Venemaa sõjakoledusi Ukrainas.

Spordiareenil on Stepanova suurimaks saavutuseks kahtlemata Pekingi olümpiamängudelt võidetud kuldmedal naiste teatesõidus.