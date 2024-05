Kurjategijad tahtsid kuulsa klubi jalgpallurid sõelapõhjaks lasta

Le Havre'ist asuvast hotellist lahkunud mehed istusid autosse, et sõita Marseille'sse. Enne treeningkeskusesse jõudmist varitsesid neid kurjategijad, kes auto ümber piirasid. Jalgpalluritel paluti sõiduvahend loovutada, ent Kameruni mängumehed ei kavatsenud jalga tänavale tõsta.

Imekombel pääsesid mõlemad jalgpallurid vigastusteta. Seejuures avastas politsei auto ukselt koguni kaks auku, mis tähendas, et kuulid sisenesid küll sõiduvahendisse, ent ei tabanud kumbagi jalgpallurit. Nõnda võib öelda, et Onana ja Moumbagna on tõeliselt õnnesärgis sündinud.