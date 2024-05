Prantsusmaa aegade parim väravakütt jätab koondisega hüvasti

Prantsusmaa koondise eest 131 kohtumist pidanud Giroud tõusis Les Bleus parimaks väravakütiks 2022. aasta MMil Kataris. Tänaseks on tema arvel 57 väravat, mida võimalik sel suvel veel kasvatada, kuna ta nimetati Prantsusmaa koondisesse tänavuseks EMiks Saksamaal.

Aastate jooksul Londoni Chelseas, Arsenalis ja AC Milanis mänginud prantslane tõdes, et tal on aeg teha ruumi noorematele mängumeestele. «Jään koondise esindamist kahtlemata igatsema. Samas peame tegema ruumi noorematele. Tuleb leida õige hetk loobumiseks, et mitte mängida üks hooaeg liiga kaua,» lausus Giroud Prantsusmaa väljaandele L'Equipe.