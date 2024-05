Kettahiiud panevad jala maha: tuule ja karjamaa jutt Alekna maailmarekordi ümber on täielik jama

Mehe, mitte tehnoloogia rekord

Mykolas Alekna maailmarekordi muudab olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul muljetavaldavamaks ka tõsiasi, et kui paljudel teistel aladel on tippmarkide purunemisele kaasa aidanud tehnoloogia areng, siis kettaheites see niimoodi pole.

«Ketas on oma olemuselt jätkuvalt sama, mis ta on viimased 20 aastat olnud. Mingite nüanssidega on küll mängitud, kuid erilist efekti need vahendile juurde pole andnud,» selgitab olümpiavõitja.

Vanad ja uued kettad. Foto: Marie-Johanna Kippar

Mis nüanssidest jutt? Kanteri sõnul on teoorias kõige parem kaugele heitmise ketas n-ö high-moment discus, mille puhul asub 90 protsenti raskusest – meeste ketas kaalub kaks kilogrammi – välises metallrõngas. «See annab eelduse, et ketas võiks kaugele lennata,» sõnab ta, kuid jõuab kohe «agani».

«Seda eeldusel, et sportlasel on piisavalt võimet ketasse spinni panna. Tippvahendiga on võimalik kõikide olude kokkulangemisel – väljaheite kiirus, nurk, spinn ja muu, need on hästi peened nüansid – küll kaugele heita, aga kui need kokku ei lange, on tulemus kehvem,» selgitab ta.

Nõnda ongi uuringud Kanteri sõnul näidanud, et n-ö Harju keskmised kettad, kus välises rõngas on umbes 80 protsenti raskusest, on need, mis kalduvad kaugemale lendama. «Nende puhul on heitjana lihtsalt eksimisruumi rohkem,» ütleb Kanter ning rõhutab, et tegelikult tuleb Aleknat ühe vanema kergejõustikurekordi kukutamise pärast ainult tunnustada.