Kuldne treener ihkab helesinise unistuse täitumist

Järgmisena ootas ees kodune MM. Ukrainas puhkenud sõja tõttu polnud seal enam venelastele kohta ning finaalis tehti selg prügiseks hoki sünniriigil Kanadal. «See on uskumatu. Seda, mis on juhtunud, ei saa mõista. Võib-olla alles suvel saame sellest aru. Kolme kuuga kaks kuldmedalit – see on uskumatu,» oli Jalonen pärast oma kolmandat ja koondise neljandat MM-kulda seitsmendas taevas.

Unistus NHList

Tema unistus on treenida Põhja-Ameerika hokiliiga NHLi klubi. Jaloneni lahutab nn kolme kulla klubist – kes on võitnud maailmameistrivõistlused, olümpiamängud ja Stanley karika – vaid see viimane. Treenerina on selle trikiga hakkama saanud vaid kanadalane Mike Babcock. Kuigi Jaloneni CV on laitmatu, on NHLi pääsemisel omad kriteeriumid. Esimese eurooplasena pääses NHLi klubi tüüri juurde Jaloneni kaasmaalane Jarmo Kekäläinen ja sedagi alles 2013. aastal.