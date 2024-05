JÄRELVAADATAV Suumannilt, Pihelalt ja Tugilt hooaja tippmark, Kirt jäi ilma Pärnu staadioni rekordist

Naistest tulevad pärnulanna Ann Marii Kivikas ja Miia Ott isiklikku rekordit püüdma 100 meetri jooksus, kus on stardis ka meie kiireimad tõkkesprinterid Diana Suumann ja Kreete Verlin. Eeldatavad favoriidid on Lõuna-Ameerika rekordinaine brasiillanna Rosangela Santos (isiklik rekord 10,91) ning Libeeria esinumber Shania Collins (10,92).

Naiste 100 meetri tõkkesprindis on Suumann ja Verlin valmis ründama 13 sekundi piiri. Eestlannade konkurentideks on jamaikalanna Crystal Morrison (12,69), kunagine juunioride Euroopa meister Nooralotta Neziri Soomest (12,81) ja Brasiilia tõkkesprinter Ketiley Batista (13,00). Pärnu staadioni tippmark (13,02) on juba 34 aastat olnud lõunanaaber Ljudmila Olijare nimel.