Kümnevõistluse maailmarekordimees aidatakse tagaukse kaudu EMile ja OMile?

Nimelt kirjutas Prantsusmaa väljaanne Le Progres reedel, et Euroopa kergejõustikuliit (EA) kavatseb saata prantslasele personaalse kutse, mis võimaldaks tal erandkorras Vana Maailma tšempionaadilt osa võtta. Praeguseks on sama kinnitanud ka Prantsusmaa suurim väljaanne L'Equipe.

Säärase erandi põhjuseks olla tõsiasi, et maailmarekordimehe näol on tegemist lihtsalt nõnda tuntud sportlasega, kelle auhinnakapist võib leida kaks MM-tiitlit, kaks OM-hõbedat ja ka ühe EM-hõbeda.

Mayer jaoks oleks Euroopa kergejõustikuisade otsus aga ka selles mõttes oluline, et nii oleks tal Roomas võimalik jahtida ka olümpianormi. Nimelt pole prantslasel kaks kuud enne Pariisi suveolümpia algust spordipeo piletit taskus. Ta on küll kolmel erineval võistlusel üritanud normi (8460) täita, kuid siiani on tervis alati järele andnud.