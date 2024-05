Legendaarse Jan Železny abikaasa ületas odaviskes EM-normi

«Lõpuks ometi see õnnestus. See on tasu kogu selle raske töö eest, mida oleme treeneriga teinud. Olen ülimalt õnnelik,» sõnas legendaarsest abikaasast 27 aastat noorem Andrea.

EM-normi täitmine ei tähenda aga, et 30-aastane Železnat – Tšehhis on naiste nimedel a-lõpp – ka päriselt Rooma sõidab.

Nimelt on Tšehhi naiste odaviske tase äärmiselt kõrge ning kuna igast riigist saab peale ainult kolm sportlast, tuleb Želežnal loota, et keegi temast eespool olevatest sportlastest – Nikola Ogrodinkova (61.75), Irena Gillarova (60.83) ja Petra Sicakova (60.67) – loobub tiitlivõistlusest. Võib võib lisaklauslitega sekkuda Tšehhi alaliit, sest näiteks Gillarova tulemus on heidetud eelmisel aastal ning tänavu on ta oda parimal juhul saatnud 55 meetri peale.