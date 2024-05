Prantsusmaa autobrändi seostatakse WRCga liitumisega

Hetkeseisuga löövad WRCs kaasa Toyota, Hyundai ja eratiimina M-Sport, kel on siiski teatud määral ka Fordi tugi. Kuni 2026. aastani see ka nii jääb, kuid pärast seda võetakse MM-sarjas kasutusele uued reeglid, mis võib kohale meelitada uusi tootjaid.

Väljaanne DirtFish kirjutab, et 2027. aastast kehtima hakkavad reeglid peaks paika pandama tänavuse suvega, mis annaks kõikidele huvilistele piisavalt aega, et soovi korral masina kallal tööle asuda.

«Elektrimasinad, keskkonnasõbraliku kütusega sisepõlemismootoriga autoga, vesinik või nende kõigi kombinatsioon – absoluutselt kõik on laual,» sõnas nende allikas, kes seejärel poetas. «Me teame, et Alpine tahtis WRC jaoks elektriautosid, kuid see ei pruugi olla meelt mööda jällegi Subarule. Otsitav lahendus pakukski ideaalis variante kõikidele.»