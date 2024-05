Päikese all õnnestunud võistlus süstis 8000-punkti-mehesse uut indu

Tunamullu vigastustest tulenevalt mõlemad kümnevõistlused pooleli jätnud ja eelmisel aastal seetõttu sootuks üksikaladega piirdunud Tšernjavski avas oma tänavuse hooaja veebruaris Tallinnas tomunud rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kus... sai vigastada.

Kaugushüppes põrutada saanud jalg oli see, mis siis tulemusele pitseri pani ning kuigi ta tuli kaks päeva kestnud mõõduvõtu hambad ristis lõpuni – tulemuseks 5490 punkti – mõtles dekatleet seal samas Lasnamäe kergejõustiku halli pingil, et nüüd on mitmevõistlusega kõik.

«Tol hetkel oli küll nii, et mõtlesin lihtsalt: ei, ma enam ei taha. Kuid treener ja abitreener ikkagi tulid kõrvale ja ütlesid: «kuule, maikuus on Kreekas Milose saarel üks võistlus. Tahaks veidi päikest saada ja äkki tahad ka kümnevõistluse ikkagi veel korra läbi teha»,» meenutab Tšernjavski sombuses veebruaris mõeldud mõtteid.

Taavi Tšernjavski. Foto: Tairo Lutter

No ja kerime ajaratta 12. maisse: Tšernjavski kogus päikselisel Milosel 7810 punkti (11,01 - 7.19 - 14.59 - 1.93 - 49,02 - 14,48 - 44.08 - 4.40 - 55.04 - 4.41,31)

Seda tulemust meenutades tuleb Kolgakülast pärit kergejõustiklase näole naeratus. «Enne seda mõtlesin, et see on mu viimane kümnevõistlus, pärast mida lõpetangi ära, aga pole ju mingit põhjust lõpetada, kui keha enam-vähem koos püsib. Sinna 8000 punkti lähedusse tegemine ikkagi motiveerib mind ja sellised võistlused pakuvad väga palju emotsiooni,» kinnitab ta.