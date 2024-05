ANALÜÜS JA GALERII Aastaga pole midagi muutunud. Tartu püüab kõvasti, aga võiduga lahkub ikka Kalev/Cramo

1 Palli korvi viskamata ei saa võita

Küll oli õhk elektrit täis. Ja tundus, et see pärssis võõrustajaid. Kui kolmapäeval Tallinnas peetud avamängus 17 viskest vaid 3 tabanud kapten Märt Rosenthal mängujärgses intervjuus lubas, et nii kehvalt ta enam ei mängi, siis paraku tuletati tartlastele meelde Murphy seadust, et alati saab hullemaks minna. See käis küll esimese poolaja kohta.