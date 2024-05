Jefimova ujus Londonis hooaja tippmargi

Jefimova treener Hein sõnas, et hooaja tippmark on hea samm õiges suunas, kuid kas ka EM-il seda distantsi ujutakse on veel lahtine. «Eneli terviseprobleemide tõttu ei ole me saanud selleks distantsiks korraliku tööd teha ja tehnika on väga üles-alla. Vaatame kuidas järgmised nädalad tal sujuvad ning siis teeme lõpliku otsuse.»