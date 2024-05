Urmo Aava võitis ajaloolise Eesti meistrivõistluste etapi

Lahtine leek oli päris pikalt, kuid õnneks saime tulekustutid ja leegid maha. Eile oli tempo hea, kuid täna kahjuks ei saanudki teada, et mis oleks olnud,» võttis Vaher hästi alanud, kuid kiire lõpu saanud võistluse kokku.

«Mulle meeldis selle võistluse vaheldus, et reedel asfaldil ja need laupäevased katsed olid kõik omamoodi erinevad. Oli põldude vahel ja oli sellist päris Soomet, kus tee alt ära kukub. Väga kihvt ralli ja kui võimalust on ma tuleks kindlasti tagasi.