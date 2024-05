Aron kerkis Monacos poodiumile ja tõusis F2 üldliidriks

Aga veel enne seda tekkisid Verschoori autol tehnilised probleemid, mis ei lubanud tal kurve võimalikult kiiresti läbida ning Aron tegi esikolmikust boksipeatuse esimesena. Verschoor suutis pärast rehvivahetust naasta veel prantslase ja eestlase ette, kuid nad said hollandlasest varsti mööda.

Mida võistlus edasi, seda rohkem tundus, et Aron tuleb teiseks ning Hadjar kolmandat etappi järjest põhisõidu võidu. F2 põhisõidus on boksipeatus kohustuslik, kuid viimastel ringidel liidriks kerkinud O’Sullivan venitas sellega võimalikult kaua ja see tasus end ära.