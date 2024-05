Tänak oli abikaasa haiguse ajal valmis karjääri pausile panema: see oli tema soov, et pean edasi võistlema

Tänak rääkis, kuidas vähidiagnoos nende pere elu muutis. Kuigi nüüdseks on abikaasa Janika Tänaku võitlus vähiga kontrolli all, siis algus oli ehmatav. «Ma arvan, et sellist hetke on väga keeruline unustada. Ega see ei ununegi kunagi. Eks meie puhul oli mitu etappi. Esimene hetk oli see, kui me avastasime, et on mingi imelik tükk kuskil. Siis me olime kahekesti kodus ja õhtul diivani peal see välja tuli. See oli esimene kergelt pingeline hetk.

Eks kõige raskem sellise esimese avastuse puhul ongi kõik see aeg ja teadmatus: mis edasi saab, pole ju kunagi ühtegi kogemust. Siis on vaja leida arstid ja siis on vaja samamoodi ka usku, et sa leiad õige arsti, kes sinuga piisavalt isiklikult tegeleb,» meenutas Tänak ETV saates «Hommik Anuga».

Tänaku sõnul oli alguses asi kahe vahel, kas tegemist on hea- või halvaloomulise kasvajaga. «Lõpuks tehti need biopsiad ära ja [Janika] läks operatsioonile. See oli kõige raskem koht, oli lootust ja usku, et see on hea uudis, mis sealt seest tuleb, aga tuli välja hoopis väga halb uudis,» rääkis Tänak edasi.