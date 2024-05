VIDEO Tartu rattarallil ei saanud tänavugi läbi ilma mitme kukkumiseta

Postimehe ajakirjanik Priit Pullerits pani Tartu rattaralli 56 kilomeetri sõidust kokku lühikese videoreportaaži, kus näeb, et ka kõige tagant startides on sihikindla pingutusega võimalik peagrupp eespool kinni püüda, kuid sellel eest ära sõita on isegi abimeeste liitudes ülesanne, mis nõuab harrastajast palju tugevamat treenitust.