Mercedes pani Verstappeni Monacos «vangi», Leclerc lõpetas needuse

Sealjuures tasub märkida, et Leclerc on karjääri jooksul olnud varemgi väga heas positsioonis, et Monaco GP võita. 2021. aastal oli ta kvalifikatsiooni kiirem, aga tegi selle lõpus avarii ning auto sai nii palju kahjustada, et GP stardiruutu sõites sai selgeks, et tal pole võimalik rajale minna.