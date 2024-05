Laskesuusalegend Bø võib karjääri lõpetada

11-kordne maailmameister ja kolmekordne olümpiavõitja andis intervjuu Norra telekanalile TV2, kus rääkis, et talle meeldib treenida teadmata, mis teda ees ootab. Sestap ei tahagi ta praegu teha kindlat otsust, kas ta tuleb tuleval talvel võistlema või mitte.

«Vahet pole, mis ma otsustan, sest see ei muuda minu hooajaks ettevalmistumist,» kostis legend. «Ma läksin eelmisel aastal paremaks ning mul on veel motivatsiooni, et areneda. Samas tuleb karjäärile punkt panna õigel hetkel.»