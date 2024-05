Meedia: valusa kaotuse saanud Pep Guardiola jätab jalgpallihiiuga hüvasti

Möödunud hooajal City ajaloolise kolmikvõiduni (Inglismaa kõrgliiga, Inglismaa karikasari ja Meistrite liiga) tüürinud Guardiola on Suurbritannia väljaande Daily Maili teatel klubist järgmisel hooajal lahkumas. Otsus sündis pärast tänavust hooaega, kus Cityl tuli leppida «ainult» Inglismaa meistritiitliga. Meistrite liigas langeti poolfinaalis Madridi Reali vastu ja Inglismaa karikasarja finaalis tunnistati möödunud nädalavahetusel Manchester Unitedi paremust.

Kaheksa aastat tagasi Cityga liitunud Guardiolal on praeguse lepingu viimane aasta algamas. See jääb Daily Maili andmetel ka viimaseks. Selle perioodi vältel on ta võitnud koguni 15 võidutrofeed, mille hulka kuulub ka klubi esimene Meistrite liiga võidukarikas.