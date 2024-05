INTERVJUU Toijala avaldas Eesti korvpallikoondise suvise plaani

Sa oled ka muidu olnud aktiivne saalis käija, aga nüüd play-off'ides oleme näinud sind teises rollis ehk stuudio eksperdina. On see sulle endalegi huvitav kogemus olnud?

Ma olen tegelikult seda varem Soomes teinud. Kui ma ei olnud klubi juures, siis paaril hooajal mind paluti kommenteerima ehk see roll mulle uus ei ole. Aga kindlasti eesti keeles ja siin rollis ehk koondise peatreenerina pead kindlasti mõtlema, et mida sa räägid ja kuidas sa räägid. Kindlasti olen aus, aga päris nii ka ei saa, et ütlen kõike mis peast läbi käib.

Ja kui see ei ole sinu emakeel, siis see on selline intensiivne kogemus. Selles mõttes on see eriasi, et kui sa siin intervjuud annad või salvestad podcasti, siis see on seal otseülekanne. See on kindlasti huvitav ja olen tänulik, et saan seda teha. Igal juhul ma saalis oleksin ja aitäh Priidule (Priit Vene – toim.), et võttis väljakutse vastu.

Suvi on kohe algamas ning sellega seoses alustavad tööd ka erinevad koondised. Alustame noortekoondistest – kuidas hindad tänavust noortekoondiste programmi ning millised ootused meil olla võiksid seoses EMidega?