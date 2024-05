Mis teeb Atamani eriliseks treeneriks? Tal on lill tagumikus!

Türklasest juhendajat on tunnustanud ka need, kelle roll läbi hooaja kõikus. Näiteks suurte ootustega NBAst naasnud Juancho Hernangomez sai end korralikult käima alles hooaja lõpus. Finaalis Madridi Reali vastu panustas ta ligi 20 minutiga viie punkti ja nelja lauapalliga.

«Ma ei tea, mis teeb ta võitvaks treeneriks. Ma ei tea, kuidas seda seletada. Ta on võitja. Tema puhul on hea, et ta tõesti usub seda. Kui selle välja ütled ja usud, siis võibki lõpuks hakata asju juhtuma. See oli talle treenerina väga raske aasta, aga me võitsime,» lõpetas Hernangomez.