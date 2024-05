Kogenud ralliajakirjanik: Hyundai pole Neuville'i auto, kuid ta mõistab seda Tänakust paremini

«Kas Hyundai saab tehtu eest piisavalt tunnustust?» pealkirjastas ta oma loo.

Protokoll ei valeta. Viimastel aastatel Toyotale selgelt alla jäänud Hyundai juhib viie etapi järel nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Neuville on 110 punktiga liider, 31 silmaga maha jääv Tänak kolmas.

Samas pole aastase pausi järel i20 rooli istunud eestlane masinaga päris ühtseks saanud. Viimane, Portugali ralli näitas, et oma sõidustiili muutes on võimalik tulemust teha küll. Samas pikas jooksus tuleb auto natukenegi mugavamaks saada.

«See pole otseselt [masina] probleem. Auto on kiire. Asi on tundes...» on Tänak sõnanud.

Evansi hinnangul peitub murekoht sügavamal. 2022. aastal kasutusse võetud hübriidauto arendusega jäädi hiljapeale, kitsaskohad löövad välja siiani.

Samas on olukord võimaluste piires vägagi palju paranenud. Sellele on kaasa aidanud nõudliku tiimipealiku Cyril Abitebouli nõudlikkus ning Christian Loriaux', François-Xavier Demaisoni ja teiste tehniline taip.

«Tüüpiliselt arvatakse, et tegemist on Neuville'i autoga. Tegelikult see pole nii. MM-sarja liidril on samuti hädasid olnud, aga tiimis oldud aeg ja rohkem fundamentaalseid teadmisi, kuidas i20st enam kätte saada, aitavad teda,» võrdles Evans belglast ja Tänakut.

Kui tahta veidi norida, võib vaadata ka teise nurga alt: Toyota avas ise Hyundaile ukse. Kahe viimase tšempion Kalle Rovanperä teeb ju kaasa vaid poole hooajast. Senised võistlused on näidanud, et ta pole päris 100 protsenti kohal.

Samas usub ja loodab Evans, et tänavu läheb veel väga põnevaks. Esikolmikust on seni korra pidanud superralli süsteemis rajale naasma vaid Tänak, Rootsis. Märgime ära, et Hyundai meeste vahele mahub 86 punktiga Elfyn Evans.

«Statistiliselt on ebatõenäoline, et Neuville ja Evans läbivad ülejäänud aasta mingisuguste muredeta. Tulemas on veel mitmeid lugusid ja peatükke. Hooajast võib veel asja saada,» arutles ralliajakirjanik.

Tänavune kuues, Sardiinia etapp algab reedel.