Idakonverentsi valitseja sammus ülikindlalt NBA finaali

Nõnda teenis Celtics 4:0 seeriavõidu ja sammus klubiajaloos 23. korda NBA finaali. Sellest enamat on suutnud ainult Los Angeles Lakers, kellel õnnestunud finaalis mängida 32 korda. Nii Celtics kui ka Lakers on võitnud aga 17 meistritiitlit, millega jagatakse esikohta. Nüüd on hea võimalus Celticsil taaskord ühe sammu võrra juhtima pääseda.