VIDEO EADSE tähistab lastekaitsepäeva väärkohtlejast treeneri Anti Kinga paljastamisega

2023. aastal käsitleti spordieetika rikkumisi 20 spordialal ligi 30 korral, millest hinnanguliselt üle poole olid seotud väärkohtlemisega. «Väärkohtlemise ja ahistamise haavatavaim sihtrühm on alaealised, samas ei saa unustada, et ka täisealine sportlane on haavatav. Varasemad uuringud on leidnud, et väärkohtlemist spordis mõjutab kultuuriline taust, spordikorraldus, korralduslik ülesehitus, treenerite ja sportlaste võimusuhete vahe, autoritaarne treeningstiil,» loetles Kivisik.

Reaalsetest väärkohtlemise juhtumitest inspireeritud kampaaniavideo treener Anti Kinga käitumisest tenniseväljakul tootis Goodmen Productions. Hulljulgete ja keskpärasusest eemalduvate ideede poolest tuntud videotootja kaasasutaja Gabriel Mältoni sõnul on nii temal kui tema kolleegil Freddy Jakobsonil noorem õde ning nad on üles kasvanud naisterahvaste keskel. «Soov hoida ja kaitsta on meile tugevalt sisse kasvanud ja see on ka üks suuri põhjuseid, miks me EADSE ideega kaasa läksime. See on meie viis pakkuda turvalisemat tulevikku nii enda perele kui ka kõigile noortele,» selgitas Mälton.