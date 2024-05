Konstantin Vassiljev lõpetab koondisekarjääri

Vassiljev kuulub lahkuva peatreener Thomas Häberli valikusse 4. juuni kohtumiseks Šveitsiga. «Kostja on mänginud Eesti koondises aastate jooksul võtmerolli, tegemist on täiesti erakordse mängijaga. Minu peatreeneriks oleku aja jooksul otsustas ta mitmeid mängukäike, oli võtmerollis Balti turniiri võidus ja koondise C-liigasse tõusmises. Ta on suurepärane liider nii väljakul kui ka selle kõrval. Mäng Šveitsi vastu saab olema ühe peatüki lõpp, sest sügisel alustatakse uue Rahvuste liiga tsükliga. Minu kindel soov oli, et Kostja oleks minu viimases mängus koosseisus,» rääkis Häberli.