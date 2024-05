Viimasel paaril hooajal vigastustega kimpus olnud 37-aastane Nadal langes tänavu konkurentsist juba avaringis, kui tal tuli tunnistada maailma neljanda reketi Alexander Zverevi 6:3, 7:5 (5), 6:3 paremust.

Pärast kohtumist andis hispaanlane mõista, et suure tõenäosusega jäi see tema viimaseks French Openiks. «On väga suur tõenäosus, et see jääb mu viimaseks Roland Garrosi turniiriks, kuid kui ma peaksin teile praegu 100-protsendilise veendumusega kinnitama, siis seda ma teha ei saa, sest ma ei oska ennustada, mis saab,» sõnas Nadal, andes seeläbi mõista, et kokku ta reketeid igatahes veel pakkida ei kavatse.

«Võib-olla kahe kuu pärast ütlen, et mulle aitab. Aga praegu veel seda tunnet pole. Mul on mõned eesmärgid. Loodetavasti saan olümpial osaleda, see motiveerib. Tahan olla hästi valmis,» lausus Nadal. Ta lisas: «Ma ei taha lihtsalt ust veel 100 protsenti kinni lüüa.»

Prantsusmaa lahtiste korraldajad on igatahes alati valmis hispaanlast Roland Garrosi väljakutele tagasi tervitama. «Nagu võite eeldada, siis meil oli tema auks midagi planeeritud, kuid nagu ta avalikult ka ütles – meile lausus ta seda tegelikult varemgi – siis ta ei tea, kas tänavune turniir jääb tema viimaseks siin,» sõnas turniiri direktor Amelie Mauresmo.

«Ta tahab jätta ukse irvakile, et järgmisel aastal äkki taas osaleda. Meie ei kavatse teda selles otsuses survestada ja see on puhtalt tema otsus, millal me korraldame talle korraliku hüvastijätutseremoonia. Aga tänavuse turniiri käigus me seda ei tee.

Selline oli tema soov, olgugi et meie olime valmis nuppudele vajutama ja midagi korraldama. Aga me austame tema soovi ja kinnitame, et oleme valmis seda tegema millal iganes tema soovib: kas siis tänavu hiljem või järgmisel aastal –millal iganes tema soovib,» sõnas omal ajal kahel slämmiturniiril võidutsenud Mauresmo.