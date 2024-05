WRC-sõitjat võrreldi pannkoogi ja Belgia vahvliga

Mitte et selleks ka põhjust peaks olema, sest 25-aastane Munster on senise viie MM-etapiga teeninud kõigest kaheksa punkti, millega hoiab MM-sarja üldarvestuses alles 13. kohta.

Luksemburgi litsentsiga võistleva belglase tänavuseks parimaks tulemuseks on Horvaatia ralli seitsmes koht. Munsteri hooajale annab mõru meki ka tõsiasi, et tiimikaaslane Adrien Fourmaux on sama ajal Fordiga lõpetanud tänavu kahel korral poodiumil ja on hooaja kokkuvõttes praegu neljas.