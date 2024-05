Üllatuslik ründeduo on osutunud korralikult paukuvaks kaheraudseks

Pärnpuu toob välja, et Tammele on väga kasuks tulnud, et alates eelmise hooaja lõpust on ta saanud stabiilselt mänguaega ja mis veelgi olulisem, läbi talve korralikult treenida. «Tema võimekus on hästi ära realiseeritud. Tahaks loota, et see jätkub ja ühtegi ebameeldivust vahele ei tule.»

Promise Oluwatobi Emmanuel David Foto: KaljuFC/Facebook

Rohkelt väravaid ja klubi edu tähendab aga ka seda, et välisklubid on mõlemale mängijale silma peale pannud. Promise’i puhul on pigem küsimus, millal ilmub uus kosilane, kes on valmis tema eest võimalikult suure summa raha välja käima.

Tipsbladeti portaal sahistab, et Taani kõrgliiga keskmik Randers FC on valmis Promise’i eest välja käima pool miljonit eurot. Pärnpuu arvates peab keset hooaega mängija rahaks tegemisel hindama riske.

Kosilased panid silma peale

«Elu on näidanud, et jalgpallurite turg pole kunagi loogiline. Kindlasti on see koht, kus klubil on vaja kaaluda, mis on tähtsam: kas mängida Eestis tiitli eest või lasta mängijal edasi liikuda. Ja raha on vaid üks aspekt. Juhtivmängija lahkumisel võib kogu võistkonna dünaamika muutuda,» hoiatas Pärnpuu.

Eesti U16-meeskonna peatreener tõi esile, et kuna Kalju sel suvel eurosarjade kvalifikatsioonides ei mängi, siis on mängijatel vähem võimalusi ennast näidata. «Samas võib see klubile teha otsuse just kergemaks, sest nad mängivad Eestis ühele tiitlile ja selle arvelt on ehk kergem lasta mängijatel edasi liikuda.»

Alex Matthias Tamm Foto: jalgpall.ee

Mis puudutab Tamme, siis tema puhul tuleks potentsiaalset uut tööandjat tunduvalt rohkem kaaluda. Kuna tegemist on koondise tasemel mängijaga, siis peaks ta välisklubisse siirdudes seal ka mänguaega saama, mitte taanduma vahetusmängijaks või sootuks pingipoisiks.

«Aga kui ikkagi tekib võimalus müüa, siis ilmselt tuleks seda teha, kui on õige klubi. Vigastused on lihtsad tulema, kui see juhtub, siis kosilase huvi kaob ja tuleb uut hooaega oodata,» arvas Lemsalu mõlema mängija kohta.