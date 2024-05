«Mul on väga kahju, et meie perekond purunes. Mul on väga kurb meel, et oleme pidanud avalikult lahkama perekonna siseasju. Ma loodan, et saame peagi seljataha jätta kogu ebameeldiva ja keskenduda sellele, mis on ees.

Ma usun, et tulevik on rõõmus, õnnelik ja edutoov, sportlik ja visa. Peamine põhjus, miks oleme täna perena sellises olukorras, on asjaolu, et Tõnis minu isa ja pikaajalise treenerina ei olnud minu täisealiseks saamise järel valmis andma mulle üle sihtotstarbeliselt antud sponsorrahasid, mis lubaksid mul iseseisvalt treenida ja langetada enda karjääri puudutavaid otsuseid.

Loomulikult mõistan, et lapsevanemal on oma rollist keeruline lahti lasta, kuid ometi tuleb seda teha igal vanemal, kelle laps saab täiskasvanuks.

Soovin veel kord ümber lükata väite, justkui minu ütluste tõttu on Henry sponsorvahendid arestitud ning seetõttu jäi tal olümpiale minemata. Kinnitan veel kord, et osa suusaklubi kontol olevast rahast kuulub Henryle. Seda on konto arestimisel arvesse võetud.

Miks näitas panga internetiportaal, et raha justkui kasutada ei saa, ma öelda ei oska. Olukorra lahendamiseks tuleb pöörduda panga poole, sest minu nõude tagamiseks teostatud vara arestimine selle põhjuseks kindlasti olla ei saa.