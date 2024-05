Maarjamäe memoriaali kõrvale ikkagi kerkib jalgpallihall

Rahandusminister Mart Võrklaev saatis teisipäeval FCI Levadiale kirja, et taganetakse Vabariigi Valitsuse 2021. aasta korraldusest eraldada valitsuse reservist 800 000 eurot FCI Levadiaga kompromisskokkuleppe sõlmimiseks.

Valitsuse otsus paneb nördima, sest murrab kokkulepet inimestega, kes ei soovinud näha jalgpallihalli mälestusmemoriaali kõrval,» tõdes klubi juhatuse liige Andrei Leškin. «Me ei soovi vähimalgi määral kommunismiohvrite memoriaali ja jalgpallihalli omavahelist vastandamist, sest mõlemad rajatised on äärmiselt vajalikud.»

Ministeerium täpsustas hiljem, et tegelikult ei ole nad meelt muutnud, vaid vastavalt riigieelarve reeglitele ei saa seda raha jalgpalliklubile eraldada, sest tähtajad on ületatud. Levadia tegutsemine uue krundi osas on hiline ja seadusest ei saa üle minna.