Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla välja ujunud infokillu usaldusväärsest allikast, et Rally1-autodega minnakse sarnasel moel edasi veel kaks hooaega. Kas me sellist WRCd tahtsimegi? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!