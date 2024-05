Heiko Rannula: olime stabiilsem meeskond ja see andis kindluse

Kalev ei kaotanud sel hooajal Eesti klubidele ainsatki mängu, Tartust saadi jagu ka karikavõistluste finaalis. Eesti-Läti liiga poolfinaalis jäädi korra alla Ventspilsile, ent seeria võideti ikkagi 2:1 ning korra põhihooajal ja korra finaalis jäädi alla väga tugevale Ukraina klubile Prometei.

«See näitas, et meeskondlik fookus oli terve hooaja jooksul paigas,» rõõmustas Rannula, kes ise krooniti Eesti meistriks juba kolmandat kevadet järjest - 2022. aastal vedas ta kullale Pärnu Sadama. Rannula pole Eesti liiga play-off'is tundnud juba 24 mängu järjest kaotusekibedust!

I-le on punkti alati raske panna, kas Rannula pelgas ka viimaseks jäänud mängu? «Otseselt mitte. Hooaeg oli näidanud, et kutid ei lähe poole jõuga peale. Pigem oli küsimus selles, kas mängijate füüsis on endiselt paigas. Tartu näiteks tõi täna esimest korda paar noort sisse,» vastas kullameeskonna loots.

Siiski - avapoolajal ei sujunud temagi hoolealustel asjad kõige paremini. «See on play-off, finaal, kõik ei lähegi alati soovitult. Ent olime kaitses väga stabiilsed ja see andis kindluse. Ning uskusin, et küll rünnakul saame ühel hetkel punni pealt. Saime,» selgitas Rannula.

Kalevi hooaja võtmesõnaks oligi «stabiilsus», lisaks suutis Rannula mängijatest enam-vähem maksimumi välja pigistada. «Olen varemgi öelnud, et praegu on stabiilsus meie trump. Suudame hoida 38-40 minutit enam-vähem ühtlast taset, suuremaid mõõnu vältida.

Kui vaatad läbi aegade neid leegionäre, kes minu käe all on mänginud, siis nad kõik on vajanud kohanemiseks aega. Hooaja kokkuvõttes saan nendega väga rahul olla. Ben [Shungu] oli super, Severi [Kaukiainen] hoidis meid mitmes tähtsas mängus üleval, Mannyl [Suarez] oli küll vahel kõikumisi, aga ta oli samuti väga tubli.

Eesti meestest tegi Kurbas suurepärase hooaja lõpu, Kregor [Hermet] ja Mikk [Jurkatamm] vedasid meid terve hooaja vältel. Kõik andsid oma panuse nii platsil kui ka platsi kõrval,» kiitis Rannula.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonnal ja selle peatreeneril Priit Venel olid tõsised jutud. Foto: Madis Veltman

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Priit Vene tõdes, et Kalev oli parem meeskond. «Üritasime tänagi, aga... Korvpall on sisseviskamise mäng. Ja kui sa palli korvi ei viska, siis ainult kaitse pealt lõpmatuseni ei jaksa mängu hoida,» ütles Vene viimase kohtumise kokkuvõtteks.