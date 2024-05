F1 meeskond võib ootamatult sõitjaid vahetada, mängu toodi Schumacher

Ocon proovis Monaco tänavarajal kitsas paremkurvis Gaslyst mööda lipsata, kuid tegelikult põrkas ta tiimikaaslasega kokku, tema auto paiskus õhku ning sai nii palju kannatada, et sõit tuli katki jäta (vaata videot YouTube'ist). Gasly suutis sõitu jätkata ja jõudis viimasele punktikohale ehk kümnendaks.

Süüdlane Ocon palus meeskonnalt vabandust, kuid Rahvusvaheline autoliit (FIA) määras talle kümnesekundilise ajakaristuse, kuid kuna ta katkestas, siis tähendab see järgmisel etapil stardirivis viie koha kaotamist.

Alpine’i tiimipealik Bruno Famin ei olnud juhtunu üle õnnelik ning Prantsusmaa telekanalile Canal+ antud intervjuus andis ta mõista, et Oconi tuleb karmilt karistada. «Auto sai palju kahjustusi. Vasak-tagavedrustus on katki, käigukasti korpus on kahjustatud. Vahetame kogu käigukasti välja, see on tohutu töö,» vahendas Famini Autosport.

Prantsusekeelsest intervjuust loeti välja, et Ocon võidakse vähemalt üheks või miks mitte rohkemateks etappideks tiimist kõrvale tõsta. Kuna sõitjate suhted on sassis ja ka Faminil on toimunust kõrini, siis võis Monacos juhtunu olla viimane piisk.

Kuigi sõitjate vangerdust pole keegi ametlikult kommenteerinud, siis teisipäeval hakati maailma meedias kirjutama, et üks võimalik uus piloot võiks olla Mick Schumacher, kes sõidab Alpine’i eest kestvussarjas.

Famin möönis Saksamaa Sky Sportile, et Michael Schumacheri poeg on tema nimekirjas, kuid pigem seoses 2025. aasta plaanidega. «Kõik on järgmiseks aastaks lahtine. See oleks viga, kui Mick poleks meie radaril,» vastas Famin.

Vähem kui nädala pärast on selge, kas Alpine teeb juba hooaja üheksandaks etapiks muudatusi või oodatakse hooaja hilisemat faasi või sootuks uut aastat.

Alpine'i F1 hooaeg pole alanud oodatult, kaheksast võistlusest on teenitud vaid kaks punkti ja sellega ollakse meeskondade arvestuses üheksandal kohal.