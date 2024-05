Mike Tyson vajas lennureisil arstiabi

Intsident juhtus pühapäeval, kui Tyson lendas Miamist Los Angelesse. Umbes 30 minutit enne maandumist tabas Tysonit tervisehäda, mistõttu teatati Los Angelese lennujaamale, et ühel reisijal on terviseprobleemid ja pärast maandumist on vaja lennuki juurde meditsiinimeeskonda.

«Lennu ajal tuli teade, et otsitakse arsti – teade oli ekraanidel kõikidel reisijaistmetel. Tema oli esimeses klassis, aga me istusime varuväljapääsu juures. Stjuardess oli väga jutukas ja ütles, et arstiabi vajab üks oluline reisija ja seepärast tahame veenduda, et temaga on kõik korras,» rääkis üks samal lennukil viibinud inimene meediale.