JARMO JAGOMÄGI Heiko Rannula on fenomen

Juba hooaja eel kuuldus erinevatelt korvpalliinimestelt, alustades treenerite ning mängijatega, lõpetades ajakirjanike ja fännidega, et Kalev/Cramo on viimaste aastate kõige haavatavamas seisus. Vaatamata kõigile märkidele säilis arvamus päris viimase matšini. Hiljuti kõlas isegi mõte, et ehk võiks Eesti meistrivõistluste finaalseeria kesta nelja võiduni, sest on ju nii põnev.