Rasmus Mägi konkurent sööb oma sõnu: olen väga silmakirjalik

Tasub aga meenutada, et maailmarekordimees on ise sellist suunda kritiseerinud. Tema rivaal Rai Benjamin kasutas Tokyo olümpial Nike'i värskeid tosse, mis tekitasid n-ö batuudi efekti. Warholm nimetas seda bullsh*t'iks.

«Tõsi, see on väga silmakirjalik,» jätkas ta. «Olin toona üks suuremaid kriitikuid, aga tol ajal pidasin seda õigeks. Viimastel aastatel on palju juhtunud. Erinevad jalatsitootjad on arenenud. See on teatud mõttes konkurentsi tihedamaks ajanud.»