Eesti koondis pole Final Fouri unistust maha matnud

Eestil on jätkuvalt alles võimalused jõuda Kuldliiga finaalturniirile. Korraldajana on finaalturniiri pilet taskus Horvaatial, lisaks pääsevad nelja sekka tabeli kolm paremat meeskonda. Kui Horvaatia jõuab esikolmikusse, pääseb turniirile ka neljandaks jäänud koondis, seisab pressiteates.

Praegu on liidrikohal täisedu nelja võiduga Tšehhi, teine on Horvaatia samuti nelja võiduga, mõlemal on koos 12 punkti. Kolmas on kolme võidu ja ühe kaotusega Ukraina (10 punkti) ning neljas samuti kolme võidu ja ühe kaotusega Portugal (10 punkti).

«Kahjuks on tabeliseis selline, et niisama vahetuste tegemiseks ja lihtsalt mängulusti andmiseks võimalusi pole. Nädala lõpuni on finaalturniirile saamise võimalus ikkagi õhus ja peame mängima maksimaalse tulemuse peale. Võimalik, et siin läheb geimide lugemiseks, seega ära ei saa midagi anda. See, et peame 3:0 võitma, paneb teistmoodi pinge ka peale,» sõnas juhendaja.