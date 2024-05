Mihkelsil oli kosilasi jalaga segada. Eestlane ei valinud ainult raha järgi

Leping juba taskus

Võib küllalt kindlalt väita, et Intermarche – Wanty polnud ainus meeskond, kes Mihkelsi esitustega Itaalias rahule jäi. Kuidas muidu selgitada fakti, et tema allkirja nimel jooksid mitmed meeskonnad vaat et tormi. Mihkels avaldas Postimehele, et järgmiseks hooajaks on tal juba leping sõlmitud. Mõistetavalt ei saanud ta täpsemaid detaile avaldada.



«Meeskondi oli tõesti palju, kes minu palkamisest huvitusid. Täpsemalt ei saa ma sellest kahjuks rääkida, aga võin öelda, et leping on tänaseks juba sõlmitud,» avaldas Mihkels, kes kinnitas, et ei võtnud vastu suurima palganumbriga pakkumist.



«Eks palganumber määrab väga palju, ent sportlikus plaanis peab ka meeskond ikkagi sobima. Hetkel polnud parim variant seal, kus pakuti kõige suuremat palka,» lisas MIhkels, kelle sõnul võib täpsemaid detaile oodata sügisel, mil suuresti erinevad jalgrattamaailma tehingud avalikuks saavad.



