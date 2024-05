Rovanperä vaheaasta kohta selgus seniteadmata detail

Tõsi, oktoobris 23. sünnipäeva tähistav soomlane tahtis millalgi igal juhul aja maha võtta, aga see juhtus oodatust varem. Tööandja Toyota andis selge suunise.

«Kalle hakkas vaheaastast rääkima enam kui aasta tagasi. Ideaalis pidanuks see tulema 2025. aastal. Aga Toyota tahtis niipidi,» sõnas Rovanperä mänedžer Timo Johki usutluses Iltalehtile.

«Selle taga peitus palju põhjuseid. Üks suuremaid oli Sebastien Ogier. Kas ta järgmisel aastal ikka sõidab? Tänavu Toyota teadis, et nad saavad Ogier'le loota,» täpsustas ta ning lisas, et tuleval hooajal täiskohaga naasmine oli samuti kokkuleppe osa.

Samas tõdeb väga kogenud rallitegelane, et lisapuhkus pole Rovanperäl sugugi mööda külgi alla jooksnud. «Märkan juba muutust. Vaheaasta teeb talle kindlasti head.»

Jouhki ei nõustu nende kriitikutega, kes ütlevad, et Rovanperä on roostes. «Keegi ei saa aastat vigadeta läbi,» viitas ta kahel rallil tehtud avariidele.

«Need on juhtunud, sest Kalle läheb igale rallile nüüd vaid võidumõtetega. Kui MM-tiitli peale võitlust pole, on eesmärk alati teenida maksimaalselt punkte. Riskitase on praegu palju kõrgem.»