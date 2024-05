Euroliiga klubi palkas eestlastele ebaõnne toonud peatreeneri

Juuni lõpus 63. sünnipäeva tähistav hispaanlane töötab treenerina juba 1989. aastast. Viimased viis hooaega tüüris ta Manresat, varasemast on all ka veidi Euroliiga kogemust.

«Kõik, kes tunnevad [peatreener] Martinezt, teavad, et tema on boss ja valib mängijad. Ta on tugeva CV-ga, juhendanud suuri klubisid ning saavutanud häid tulemusi. Jääb üle vaid loota, et tal on Janari jaoks oma plaan olemas,» ütles Jõesaare agent Reed Nopponen usutluses Postimehele 2020. aasta oktoobris, kui Eesti koondislane oli lükatud pingi lõppu.