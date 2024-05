Kergejõustiku EMile sõidab oodatust suurem Eesti koondis

400 m tõkkejooksus on stardis suurte tiitlivõistluste kogemustega Rasmus Mägi, kellel on ette näidata 2014. aasta EMi hõbemedal. Kümnevõistluses esindavad koondist 2022. aasta EM-pronks Janek Õiglane, 2024. aasta sise-MMi pronks Johannes Erm ning 2023. aasta sise-EMi pronks Risto Lillemets. Poolmaratonis on samuti stardis kolm eestlast: Leonid Latsepov, Tiidrek Nurme ja Olavi Allase. 100 m sprindis tuleb starti Karl Erik Nazarov. Tiitlivõistluste debüüdi teevad vasaraheitja Adam Kelly ja kuulitõukaja Jander Heil, seisab pressiteates.