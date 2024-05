Eesti rallimees on enesekindel: pole põhjust, miks ma ei võiks meistriks tulla

Väikese pausi järel on JWRC masinad selle nädala lõpus Sardiinias taas rajal. Jürgensonil on koos 55, lähimal jälitajal Mille Johanssonil 33 punkti.

«Kruusal peaksin end loomulikumalt tundma. Aga ausalt öeldes jääb mul veel just kruusal enesekindlusest puudu. Eriti käänulistel teedel, kus pole ruumi eksimusteks,» ütles meie mees usutluses DirtFishile.

Tõsi. Eelnevad kaks etappi peeti vastavalt lumel ja asfaldil. Samas andsin mõlemad rallid Jürgensonile teadmise, et tal on olemas stabiilne baaskiirus. Eriti ilmekalt tuli see välja Horvaatias.